Le People's Choice Award gêné par la grève

La cérémonie du People’s Choice Award ne sera pas diffusée en direct à cause de la grève des scénaristes. La cérémonie, lors de laquelle le public américain vote pour ses artistes, films et émissions préférés, sera cette année enregistrée.

Le conflit des scénaristes de la Writers Guild of America, en grève depuis sept semaines, s’est récemment durci avec le refus des scénaristes de participer aux oscars et aux Golden Globes, les deux plus importantes cérémonies d'Hollywood.