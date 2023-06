Alerte enlèvement: Le père a-t-il tué sa femme avant d'enlever sa fille?

Cet homme mesure 1,84 m, a les «cheveux noirs», une «corpulence normale», porte des «tatouages sur la nuque et le poignet» et peut se trouver au volant d'une Renault Twingo verte immatriculée DM 485 GJ.

La fillette n'est pas la fille de la victime

La fillette n'est pas la fille de la victime, a précisé une deuxième source proche du dossier, selon laquelle les trois autres enfants sont âgés de sept ans, deux ans et demi et sept mois.

«On le connaissait, on avait déjà eu des mots avec lui par rapport à sa femme», a témoigné une voisine, Johanna Francke. «Ce n'était pas quelqu'un de gentil: c'était quelqu'un qui la tapait régulièrement. On avait prévenu la police».

La mère de famille décédée «avait interpellé ma coloc pour dire que si on entendait appeler à l'aide, il fallait appeler les secours. Et on n'a pas entendu crier à l'aide. On aurait dû le faire», a témoigné Sylvia, 18 ans, une voisine directe, qui habite l'immeuble depuis 6 mois.