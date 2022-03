Crash Germanwings : Le père d'Andreas Lubitz suscite la polémique

Deux ans après le crash de l'A320 de Germanwings, Günter Lubitz doit s'exprimer pour la première fois vendredi. Grosse polémique en vue.

Deux ans après le crash de l'A320 de Germanwings dans les Alpes françaises, le père du pilote qui a fait s'écraser l'appareil compte vendredi remettre en cause la thèse du suicide , suscitant déjà la polémique. Pour la première fois depuis cette catastrophe qui a fait 149 victimes, Günter Lubitz, père du copilote Andreas Lubitz, doit s'exprimer à ce sujet au cours d'une conférence de presse dans la matinée à Berlin.

Le 24 mars 2015, à bord du vol 4U 9525 reliant Barcelone à Düsseldorf, son fils de 27 ans, sous antidépresseurs, a profité de l'absence momentanée du pilote du cockpit pour projeter l'appareil contre une montagne du sud des Alpes, selon les enquêteurs. Cent quarante-quatre passagers, en majorité des Allemands (72) et des Espagnols (50), et six membres d'équipage dont le copilote ont été tués dans cette catastrophe qui a suscité l'effroi dans toute l'Europe.