Imbroglio : Le père d'un Messin lance un appel à l'aide pour son fils emprisonné au Maroc

«Il est détenu à Casablanca depuis le 23 décembre 2021» après avoir été arrêté «suite à une plainte d'une Française résidente au Maroc, qui lui a vendu une voiture de luxe contre un paiement en bitcoins (près de 400 000 euros), a précisé l'avocat marocain du jeune homme, Me Mohamed Aghnaj.

Son client est poursuivi pour «escroquerie», «paiement avec une monnaie étrangère sur le territoire marocain» et dans une seconde affaire pour «destruction d'un document bancaire», «un chèque reçu contre une somme de bitcoins qu'il a vendus à une autre personne», détaille le conseil.

Ancien employé de banque au Luxembourg

Cette dernière charge pourrait lui valoir «la peine la plus lourde, entre 5 à 10 ans de prison», même si la poursuite n'a selon Me Aghnaj «aucun sens»: il a «simplement déchiré un chèque après avoir encaissé son montant suite à une transaction financière». Quant à l'usage des bitcoins, il risque de payer une amende, même si selon Me Aghnaj, «il n'y a pas de loi explicite» contre «l'usage des cryptomonnaies au Maroc».