Aux États-Unis: Le père de Drake se fait tatouer son visage, le chanteur se moque

En légende d’une photo du tatouage, le Canadien a écrit: «J’étais là, assis, à me demander pourquoi tu m’avais fait comme ça. On est de la même famille». Le paternel de Drake lui a répondu dans un premier commentaire, pour lui dire qu’il l’aimait et qu’il lui manquait, puis il a ajouté que 16 personnes avaient travaillé à l’amélioration du dessin.

Et en faisant une recherche sur le compte Instagram de Dennis, on constate que le tatouage a en effet évolué et qu’il est aujourd’hui nettement plus conforme à la réalité. Seulement, l’artiste à l’origine du premier dessin n’a guère apprécié cette publicité négative et il l’a fait savoir à TMZ. Monney Mike a reconnu que l’œuvre n’était pas parfaite, mais a assuré qu’il n’y était pour rien. Selon lui, c’est le père de Drake qui l’a forcé à terminer plus vite parce qu’il souffrait trop. Toujours selon le tatoueur, tout le monde dans la famille de Dennis avait apprécié son travail. Ce n’est que quand Drake l’a découvert que les avis ont changé.