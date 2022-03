Boxe : Le père de Mayweather lâche une bombe

Selon le père du champion, son fils Floyd va retrouver Conor McGregor pour une revanche du combat de l'an dernier.

La rencontre organisée à las Vegas a rapporté des primes de 100 millions de dollars à Mayweather et 30 millions à McGregor. Mais leurs gains après la rencontre étaient beaucoup plus élevés (on parle de 300 à 400 millions de dollars). Cette rencontre était surtout l'occasion de savoir si les combattants MMA avaient une chance face à des boxeurs de haut niveau.

Mais depuis lundi et les révélations de Floyd Mayweather senior sur NBC, on se dit qu'une revanche aura peut-être lieu. Le papa de «Money» a déclaré: «Ils sont en train de parler pour savoir comment Floyd et Conor vont se battre. Je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu quelques trucs. Il me semble que mon fils veut se battre à nouveau». Et il a ajouté: «McGregor aussi luttera de nouveau et montrera aux gens ce qu'il peut faire... ce qui est rien!» C'est sûr, le combat est déjà lancé.