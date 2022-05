Etats-Unis: Le père de Meghan Markle hospitalisé après un AVC

États-Unis : Le père de Meghan Markle hospitalisé après un AVC

Quelques jours avant un voyage prévu en Angleterre pour le jubilé de la reine, Thomas Markle a dû être emmené en urgence à l’hôpital.

C’est une mauvaise nouvelle qu’a apprise Meghan Markle, mardi. Son père, Thomas Markle, avec lequel elle entretient des relations plus que tendues, a dû être hospitalisé d’urgence après un AVC, a révélé le Daily Mail.

L’Américain de 77 ans reçoit des soins dans un établissement américain, a confirmé sa fille Samantha au tabloïd, taclant sa demi-sœur au passage. «Il a besoin de repos et de paix. Nous prions. Il est incroyable de voir combien il a été torturé et combien il a dû endurer à cause du mépris de ma sœur, ces dernières années. C’est impardonnable», s’est-elle énervée.