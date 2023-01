Open d'Australie : Le père de Novak Djokovic n'assistera pas à la demi-finale de son fils

«Lors du dernier Open, on n'a parlé que de Djokovic», a déclaré le diplomate ukrainien. «Maintenant on ne parle que de drapeaux russes et de Djokovic aussi». L'ancien joueur ukrainien Alex Dolgopolov, qui combat actuellement avec l'armée de son pays, a qualifié sur Twitter le comportement de Djokovic-père d'«absolument dégoûtant». L'Ukrainienne Marta Kostyuk, battue en demi-finale de l'Open d'Australie, a jugé ce comportement «très contrariant». «Je ne sais pas, je ne comprends pas, cela fait vraiment mal et je ne comprends pas comment cela peut être possible», a-t-elle déclaré. La semaine dernière, l'ambassadeur Myroshnychenko avait contribué à persuader les organisateurs de l'Open d'Australie d'interdire les drapeaux russes et bélarusses dans les tribunes pendant le tournoi.

Peter Dutton, conservateur à la tête de l'opposition en Australie a décrit le comportement du père de Djokovic comme étant «bizarre». «L'assaut russe se poursuit et, franchement, toute personne de bonne volonté devrait essayer de dissuader, et non d'encourager, le président Poutine», a-t-il estimé auprès de la chaîne australienne Nine Network. L'organisateur de l'Open, Tennis Australia, a fait savoir jeudi qu'il continuerait à travailler avec les services de sécurité pour faire respecter les règles d'entrée, sans mentionner directement l'incident avec le père de Djokovic. «Les joueurs et leurs équipes ont été informés et nous leur avons rappelé la politique de l'événement concernant les drapeaux et les symboles et qu'ils devaient éviter toute situation susceptible de perturber le tournoi», a-t-il affirmé. «Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec la sécurité de l'événement et les forces de l'ordre».