Accident à Disneyland : Le père du petit blessé porte plainte

Le père du petit Iban, grièvement blessé le 30 octobre dans une attraction du parc Disneyland Paris, a déposé plainte pour «blessures involontaires», a-t-on appris mardi de source judiciaire à Montpellier.

Iban se trouvait avec son père dans une embarcation de l'attraction «Pirates des Caraïbes» lorsqu'il a chuté et s'est retrouvé coincé entre le bateau et le quai. Soigné à l'hôpital Necker à Paris, l'enfant qui avait souffert de compression thoracique avait vu son état assez rapidement s'améliorer. Selon les premiers éléments de l'enquête, dont les résultats définitifs ne seront connus qu'en milieu de semaine prochaine, un défaut de surveillance du père du garçonnet serait en cause. «L'enfant s'est levé trop tôt alors que l'embarcation n'était pas encore immobilisée» et ce «malgré les messages qui demandent aux visiteurs de rester assis», a indiqué une source policière.