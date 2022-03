Dans le Colorado : Le «père modèle» va éviter la peine de mort

Parce qu’il a plaidé coupable pour l’assassinat de sa femme enceinte et de ses deux filles, Chris Watts ne sera pas condamné à la peine capitale.

Chris Watts s’est présenté mardi, devant un tribunal du comté de Weld, dans le nord du Colorado, et a plaidé coupable des neuf chefs d’accusation retenus contre lui: il était accusé depuis fin août, d’avoir assassiné sa femme Shannan, enceinte de quinze semaines et leurs deux fillettes de 3 et 4 ans, Bella et Celeste. C’est la famille de Shannan qui a convaincu le procureur de ne pas requérir la peine de mort si Chris Watts reconnaissait les faits. Il encourt la perpétuité.