Au Luxembourg: Le père Noël pose sa hotte dans la famille et au bureau

«Les clients cherchent à se faire plaisir»

Chaque client a son timing. À deux jours de Noël, le cadeau de Louis pour sa boss est son premier achat. Mais il n’est pas stressé. «Je sais déjà quoi acheter». Jasmine, 20 ans, a en revanche «débuté bien en avance. En plus des grands cadeaux, on remplit des chaussettes avec de petits cadeaux. Ça fait beaucoup à trouver et je fais attention à mon budget, car je suis étudiante». Les cousines Justine, 30 ans, et Mélanie, 25 ans, dépensent sans compter. «On achète chacune pour nos conjoints et les enfants de la famille, ça fait rapidement un total de 1 000 euros».