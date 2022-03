Au Luxembourg : Le périmètre n'est plus imposé en manifestation

LUXEMBOURG - Les prochaines manifestations prévues dans la capitale n'auront plus besoin de se tenir dans une zone définie à l'avance par les autorités.

Les prochaines manifestations prévues dans la capitale entre le Glacis et la place de l'Europe, ne devront plus se tenir dans un périmètre défini, ont indiqué ce mardi la mairie, la police et le ministère de la Sécurité intérieure. Le périmètre (aussi appelé zoning) avait été décrété le 9 décembre dernier, cinq jours après les premières grandes manifestations contre les restrictions sanitaires liées au Covid-19, qui avaient donné lieu à des débordements violents. Certains participants avaient tenté de dégrader la statue de la Gëlle Fra, étaient entrés en force sur un marché de Noël et avaient fait pression devant la Chambre des députés.