Le permis «bas coût», une solution en temps de crise

Le permis «bas coût» se lance

à l’assaut du marché français de la conduite.

«Permis discount», «pas cher» ou bien «malin»... de plus en plus de sociétés, sur Internet, proposent d’apprendre à conduire à moindres frais, en louant des véhicules à double commande. Une pratique encore marginale mais qui pourrait concurrencer les auto-écoles classiques.

Pionnière du genre, la société Permis-pas-cher, créée en 2007, propose aujourd’hui six voitures de ce type à la location, en Île-de-France et dans la région marseillaise. Seule condition: se faire accompagner par un tuteur âgé de plus de 21 ans, titulaire du permis B depuis au moins trois ans, responsable en cas d’accident. «D’un point de vue légal, passer par une auto-école n’est pas obligatoire», rappelle le fondateur de l’entreprise, Éric Monforte.