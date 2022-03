Le personnel hospitalier est contre la loi Bachelot

La loi Bachelot a été remise en cause par l'ensemble du

personnel hospitalier.

La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, est loin d'avoir convaincu les professionnels de la santé

De 3 200 à 14 000 salariés et médecins des hôpitaux, selon les chiffres respectifs de la police et des syndicats, ont défilé jeudi dans le cadre de la journée nationale contre le projet de loi Bachelot et pour la «défense du service public hospitalier».

La précédente manifestation du 28 avril contre la loi Bachelot, qui était nationale alors que celle-ci ne concernait que l’Île-de-France, avait rassemblé entre 8 000 et 20 000 personnes à Paris. Le cortège a défilé de Montparnasse jusqu’à la rue de Varenne, à proximité de l’hôtel Matignon.

Une délégation intersyndicale, a indiqué la CGT, devait ensuite être reçue au Sénat, qui examine le projet de loi Bachelot depuis mardi. Sur la banderole de tête, on pouvait lire «Pour la qualité et l’égalité d’accès aux soins», «Contre la suppression des emplois» et «Contre l’hôpital entreprise».