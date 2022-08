Royaume-Uni: Le jeune Archie, au coeur d'une bataille judiciaire sur l'arrêt des soins, est mort

Royaume-Uni : Le jeune Archie, au cœur d'une bataille judiciaire sur l'arrêt des soins, est mort

«Plus d'autre option»

Archie Battersbee était considéré comme étant en état de mort cérébrale et la justice britannique avait autorisé mi-juillet l'hôpital à mettre fin aux traitements qui le maintiennent en vie. Ses parents, Hollie Dance et Paul Battersbee, qui sont soutenus par une organisation chrétienne, ont dû se résoudre à laisser leur fils mourir.

Les parents avaient engagé d'ultimes recours en justice pour que leur fils quitte le Royal London Hospital de Whitechapel, dans l'est de Londres, et soit transféré dans un établissement de soins palliatifs pour l'arrêt des soins, en vain. «En prenant en compte les souhaits de la famille et leurs motivations, les équipements en maison de soins, ce qu'Archie aurait voulu, les risques d'un transfert et sa santé de plus en plus fragile, (...) je pense qu'il est dans son intérêt de rester à l'hôpital pour l'arrêt des soins», a estimé la juge à la Haute Cour de Londres vendredi.