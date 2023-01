Coupe de France: Le petit club de Villerupt va disputer «le match d'une vie»

Christopher Rondel, salarié au Luxembourg, a disputé une cinquantaine de matches avec le Racing et Strassen.

«Au moment où je réponds à l'interview, je suis au travail. Nos adversaires, eux, sont sûrement à l'entraînement». Voici comment le milieu de terrain Christopher Rondel, passé par le Racing et Strassen, résume avec légèreté l'écart qui sépare les professionnels d'Annecy, 14e de Ligue 2, de Villerupt-Thil, pensionnaire du championnat de Régional 1, la sixième division française.

Le club phare de la région frontalière s'apprête à disputer samedi le premier 32e de finale de Coupe de France de son histoire. Un événement pour la ville et sa région, bien que le match soit délocalisé dans les installations du club d'Amnéville, en Moselle. «On sent la pression monter. L'engouement aussi. Des gens que je ne connais pas me parlent de ce match», ajoute Christopher Rondel, qui travaille au Luxembourg depuis douze ans. Le parcours de l'équipe entraînée par le jeune Jérémy Deichelbohrer, 36 ans, est pourtant atypique.