Télévision française : Le petit-cousin du Grand-Duc Henri incarne Louis XVI sur «Canal+»

«Marie-Antoinette» s'étendra sur trois saisons, et ses coproducteurs – Canal+, Capa drama et Banijay studios France - n'ont pas lésiné sur les moyens: 27 millions d'euros pour le premier opus riche en costumes et décors fastueux. Diffusion internationale oblige - la série a déjà été vendue outre-Manche, aux États-Unis et en Australie - Marie-Antoinette est en anglais, toutefois la prononciation à la française des noms français a été accentuée, à rebours des accents très «british» de «Versailles» critiqués lors de sa sortie en 2015.