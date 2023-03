Accident Pierre Palmade: Le petit Devrim est retourné à l’école avec un imposant corset

Il ne se souvient plus de l’accident mais le petit Devrim, six semaines après, garde des séquelles. S’il dit se sentir «bien», il porte un important corset qui le gêne quand il veut dormir, a-t-il confié à BFMTV. Le petit garçon retourne à l’école depuis un peu plus d’une semaine mais il n’a pas le droit d’aller en récréation. «La maîtresse a trop peur qu’il m’arrive quelque chose» mais «elle laisse les autres camarades rentrer dans la classe et jouer avec moi».