Le petit-fils de Robert De Niro est mort à 19 ans

Leandro De Niro Rodriguez aux côtés de sa mère et de son grand-père.

D'après la police, un de ses amis a fait la macabre découverte après s'être inquiété de ne pas avoir de nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Le jeune homme était assis sur une chaise, et aucune cause apparente de la mort n'a pu être identifiée.

Un petit rôle dans «A Star Is Born»

Fils de l'artiste Carlos Rodriguez et de Drena De Niro, fille adoptive de l'acteur de «Taxi Driver», Leandro De Niro Rodriguez était également comédien. Il a notamment eu un petit rôle dans le film «A Star Is Born» (2018), avec Bradley Cooper et Lady Gaga.