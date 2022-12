Au Luxembourg: Le petit monde du cirque débarque au Glacis

Après trois ans, le Cirque du Lux est de retour dans la capitale, avec plus de 30 artistes.

Une toute nouvelle programmation regorgeant de spectacles hilarants et époustouflants pour petits et grands. Le Cirque du Lux est de retour au Glacis, dans la capitale, après une absence de trois ans.

Dès ce vendredi, 31 artistes du monde entier vont danser, voler et sauter sur la piste pendant un mois. Parmi eux, des circassiens ukrainiens. «Nous voulons leur donner l’opportunité de raconter leur histoire, d’envoyer un signal positif et de montrer qu’ils ne baissent pas les bras», dit Bianca Renz, la coordinatrice événementielle. La devise «Ukraine United» est assortie aux couleurs de la tente en bleu et jaune.