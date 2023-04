«The Princess Schuffle»: Le petit pas de Kate fait le buzz

Kate Middleton est désormais un maillon fort de la famille royale, tous ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe et cela force la princesse de Galles à être en maîtrise à longueur de journée. Cela ne l'empêche pas de se lâcher de temps en temps (dans la limite du raisonnable), notamment quand elle est auprès des enfants ou qu'elle fait du sport avec son mari.

C'est le jeu d'Internet: rien ne s'oublie et tout peut ressortir des mois après et faire le buzz. C'est ce qu'il se passe pour la vidéo devenue virale ces dernières heures, mettant en scène Kate Middleton en voyage officiel au Danemark en février 2022, le premier depuis celui effectué au Luxembourg en 2017.

«The Princess Schuffle»

La maman de George, Charlotte et Louis s'est pliée au protocole et a posé aux côtés de la reine Margrethe II et de sa belle-fille, la princesse Mary. Et quand les photographes lui ont demandé de se rapprocher de la souveraine, l'épouse de William a alors effectué un petit pas pour se décaler.