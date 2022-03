Le petit prince du Cap-Vert

LUXEMBOURG-MERL - Après neuf albums, le petit prince du Cap-Vert, Tito Paris, a soif de conquête internationale. C'est chose faite avec sa venue tant attendue sur le sol luxembourgeois. C'est à la jeune ASBL Pangaea Musix que l'on doit l'agréable surprise. Tito Paris (45 ans) mélange le son traditionnel de son île (morna, coladeira) avec ceux plus modernes des musiques portugaises et autres, un brin plus exotiques.