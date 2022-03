Célèbre BD : Le «Petit spirou» passe sur grand écran

Le groom le plus célèbre de la bande dessinée débarque mercredi prochain au cinéma, dans un long métrage signé Nicolas Bary.

Héros créé en 1938 par le dessinateur français Rob-Vel, Spirou, le plus célèbre groom de la BD, fera ses débuts au cinéma mercredi avec l’évocation de ses jeunes années dans « Le Petit Spirou », long métrage de Nicolas Bary qui signe son troisième film après «Les Enfants de Timpelbach» (2008) et « Au Bonheur des ogres » (2013). L’an prochain, dans le cadre du 80e anniversaire du groom enquêteur, d’autres aventures sur grand écran sont programmées avec «Les Aventures de Spirou et Fantasio», réalisées par le Français Alexandre Coffre avec Thomas Solivérès, Alex Lutz et Ramzy Bedia. Jusqu’à présent, en dehors de la bande dessinée, Spirou n’avait été exploité qu’en séries animées pour la TV, contes audio, jeu vidéo et aussi en comédie musicale.