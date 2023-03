Turbulences sur les marchés: Le pétrole plonge de plus de 7%, faut-il faire un parallèle avec la crise de 2008?

«Les investisseurs ont tendance à se retirer des actifs risqués»

Les répercussions de la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB) continuent «d'affecter les marchés financiers et celui du pétrole», affirment les analystes d'Energi Danmark, «le marché craignant une récession et une baisse de la demande». Pendant les périodes de forte instabilité, «les investisseurs ont tendance à se retirer des actifs risqués comme le pétrole et à investir dans des secteurs plus sûrs», privilégiant ainsi les valeurs refuges, explique Giovanni Staunovo, d'UBS.