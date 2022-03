Le pétrole recule légèrement à New York

Les cours du pétrole s'échangeaient en petite baisse mercredi, les investisseurs s'interrogeant sur le niveau de la demande avant la publication des stocks pétroliers aux États-Unis.

Vers 13H05 GMT, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" pour livraison en juillet valait 124,24 dollars, en baisse de 7 cents par rapport à son cours de clôture mardi.

Les investisseurs attendent la publication, vers 14H35 GMT, du rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie (DoE) sur les stocks lors de la semaine achevée le 30 mai, pour avoir une réponse. Les réserves de brut devraient avoir augmenté de 400 000 barils, celles d'essence de 825 000 barils et les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) devraient s'être étoffés de 1,68 million de barils.

La semaine dernière, une chute forte et imprévue des stocks de brut avait eu peu d'effet sur les prix. La demande montre quant à elle des signes d'essouflement. Aux États-Unis, premier consommateur mondial d'énergie, l'émetteur de cartes de crédit Mastercard a annoncé mardi que la consommation d'essence à la pompe avait diminué de 4,7% la semaine dernière comparé à un an plus tôt.