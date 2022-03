Le pétrole remonte, merci l'Opep

Le Brent de Londres affichait près de 49 dollars lundi. L'or noir continue sa lancée entamée la semaine dernière alors que l'Opep applique concrètement les baisses de production décidées fin 2008.

"Les chiffres de PetroLogistics impliquent que l'Opep a respecté à 70% ses quotas en janvier, alors que des banques de Wall Street et le DoE avaient fondé leurs scénarios sur un respect de 50% seulement" des quotas de l'Organisation, observait-il.

La bonne tenue des prix du brut a surpris de nombreux observateurs, car les réserves pétrolières américaines ont encore bondi (les stocks de brut et d'essence ont gagné plus de 6 millions de barils chacun) et les Bourses, qui influençaient directement les cours du pétrole au dernier trimestre 2008, ont dégringolé la semaine dernière.