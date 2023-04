Cours du brut: Le pétrole s'envole après une baisse de production surprise de pays de l'Opep

Cette coupe de plus d'un million de barils par jour a été annoncée dimanche par l'Irak, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït et le Kazakhstan.

Cette coupe de plus d'un million de barils par jour, annoncée dimanche par l'Irak, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït et le Kazakhstan débutera en mai et durera jusqu'à la fin de l'année. Ryad va réduire sa production de 500.000 bpj, l'Irak de 211.000 bpj, les Emirats de 144.000 bpj, le Koweït de 128.000 bpj, le Kazakhstan de 78.000 bpj, l'Algérie de 48.000 bpj et Oman de 40.000 bpj, ont déclaré chaque pays. La Russie a quant à elle précisé qu'elle prolongerait jusqu'à la fin de l'année sa réduction de production de pétrole brut de 500 000 barils déjà annoncée.