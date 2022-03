Le pétrole sombre sous les 34 dollars

Les prix du baril se sont encore repliés jeudi à New York, dans un marché fortement préoccupé par l'état de la demande mondiale.

Le pétrole échangé à New York affichait un écart d'environ 10 dollars avec le Brent échangé à Londres. L'inverse est en général de règle, le light sweet crude étant un brut plus raffiné que son homologue britannique. Mais le terminal pétrolier de Cushing, dans l'Oklahoma (sud), où est stocké le pétrole new-yorkais, est quasiment plein.

Le scénario du mois dernier semble ainsi se répéter: un écart de prix très inhabituel s'était creusé entre New York et Londres, mais aussi entre l'échéance de référence et la suivante, le tout au détriment du premier contrat à New York. Le rapport du DoE a de plus montré que les raffineries américaines avaient ralenti leur cadence de fonctionnement, à 81,6% de leurs capacités contre 83,5% la semaine précédente.