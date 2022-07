Rap : Le phénomène Central Cee débarque au Luxembourg

La nouvelle coqueluche de la scène rap anglaise, Central Cee, se produira samedi soir à Esch et à Luxembourg.

Lancé à 180 km/h, comme dans le clip de «Polémique», où il rejoint Freeze Corleone à Paris, rien n’arrête Central Cee. À 24 ans, le rappeur britannique a explosé en 2020 avec «Day In The Life». Le natif de Shepherd’s Bush, dans l’ouest de Londres, a sorti deux mixtapes remarquées, «Wild West» en 2021 et «23» en février.