Au Luxembourg: Le phénomène des «petits» dealers qui passent la frontière

Les douanes et accises ont saisi plus de 172 kilos de drogue l'année dernière. Editpress

Des «petites» quantités pour le marché local et des saisies de grande ampleur à destination d'autres pays de l'UE. Au carrefour des routes de la drogue empruntées par les mafias en Europe, le Luxembourg est régulièrement le théâtre de prises importantes, à l'image des deux saisies de marijuana en provenance d'Espagne et à destination des Pays-Bas pour un total de 169 kilos. Deux opérations qui gonflent le bilan 2022 des saisies de drogues des douanes et accises, fourni à L'essentiel.

Au total, plus de 172 kilos de stupéfiants, 52 200 cigarettes et des centaines de comprimés ont été interceptés par les douaniers, en plus de 1,4 tonne de précurseurs. Ces substances chimiques servent à la production de grandes quantités de drogues de synthèse. Une tendance forte observée par les autorités de lutte contre le narcotrafic. «Heureusement nous n'avons pas de grands laboratoires clandestins au Luxembourg. Ils se situent plutôt dans les fermes abandonnées aux Pays-Bas, mais aussi en Pologne ou au nord de la Belgique», détaille Paul Felten, commissaire douanier première classe.

Une importante saisie de cigarettes a été effectuée au Cargo Center début 2022. Editpress

Une autre émanation du crime organisé, toujours plus actif et menaçant en Belgique et aux Pays-Bas, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Si la menace n'est pas comparable à celle observée dans les autres pays du Benelux, le territoire du Grand-Duché n'est pas épargné pour autant. Le kilo d'héroïne saisi, suite «à des enquêtes de longue durée», dixit Paul Felten, était bel et bien destinée au marché local. Tout comme les petites quantités saisies sur les routes… et dans les trains.

«Les petits dealers passent tous les jours la frontière» Paul Felten, commissaire douanier

Telle est la grande tendance observée cette année. Des «petits dealers» installés en France et en Belgique «passent tous les jours la frontière pour vendre leur marchandise». Ces revendeurs frontaliers sont dans le collimateur des autorités qui ont multiplié les arrestations et saisies au cours de l'année.

Parmi les autres dynamiques observées, Paul Felten note le développement du «courrier express», lorsque des jeunes tentent de se fournir en drogue de synthèse à l'étranger via des commandes sur Internet. Seulement 737 grammes de cocaïne ont été saisis en 2022, mais dans les faits la consommation de «coke» et d'héroïne est restée plutôt stable au Luxembourg, ces dernières années.

Les chiffres des saisies en 2022