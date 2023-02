Basket luxembourgeois: A 17 ans seulement, Ehi Etute cartonne dans l'équipe du Luxembourg

Elle n'a que 17 ans, mais c'est elle que les Italiennes surveilleront le plus jeudi soir (19h) à La Coque en éliminatoires de l'Euro. Grande promesse du basket luxembourgeois, Ehi Etute a impressionné lors des derniers matches en novembre, avec une sortie à 27 points et 15 rebonds face à la Slovaquie et ses joueuses habituées à l'Euroligue. Grâce à ses joutes en Eurocoupe, l'étage du dessous, la joueuse de Dudelange a franchi un pallier cette saison: elle est la meilleure marqueuse luxembourgeoise du championnat national. «J'ai été surprise de mes performances, sourit-elle. À l'entraînement, on ne se rend pas compte de ses progrès».