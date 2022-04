Carnet noir : Le pianiste virtuose américain Nicholas Angelich est mort à 51 ans

Le pianiste américain, qui excellait autant dans le répertoire romantique que contemporain, est mort lundi, a annoncé son agent, provoquant une pluie d'hommages dans le monde de la musique classique.

«Comme ta sonorité, tu étais lumineux et tendre à la fois (...) Je ne jouerai plus jamais une note de Brahms sans être près de toi», a réagi sur Twitter le violoniste français Renaud Capuçon, en saluant la mémoire d'un «pianiste hors norme» et d'un «ami sensible, fidèle, généreux».