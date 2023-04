Le PIB de la zone euro en légère hausse, +1,6% pour le Portugal

Sur les trois premiers mois de l'année, le Portugal (+1,6%) a enregistré la hausse la plus importante de son PIB.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, la croissance du PIB a rebondi, avec une hausse de 0,3% après un repli de 0,1% au quatrième trimestre 2022, a précisé l'office européen des statistiques. Le PIB a stagné en Allemagne, marqué un légère accélération en France (+0,2%) et reculé dans deux des vingt pays partageant la monnaie unique (Autriche et Irlande).

Sur les trois premiers mois de l'année, le Portugal (+1,6%) a enregistré la hausse la plus importante de son PIB. Au cours des trois premiers mois de l'année, la croissance a été soutenue notamment par «le dynamisme des exportations», explique l'Institut national des statistiques (Portugal) dans un communiqué. Suivent l'Espagne, de l'Italie et de la Lettonie (+0,5% chacun). La croissance du PIB a marqué une légère accélération en France (+0,2%).

Recul en Autriche et en Irlande

Dans deux des 20 pays de la zone euro, le PIB a reculé; il a glissé de 0,3% en Autriche et de 2,7% en Irlande. De façon générale, l'envolée de l'inflation continue de pénaliser la consommation des ménages et l'activité des entreprises à travers le continent. Cette hausse de la croissance est supérieure aux estimations de la majorité des analystes. Au dernier trimestre de 2022, le PIB avait progressé de 0,3% et de 3,2% en glissement annuel.