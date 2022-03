Covid-19 : Le pic de la vague Omicron est passé au Luxembourg

LUXEMBOURG - D'après les chiffres fournis par les autorités, le pic des infections au Luxembourg est intervenu début février. Depuis, la situation sanitaire s'améliore.

Autant d'évolutions qui permettront de solutionner des situations compliquées en termes d'effectif dans les entreprises et les services publics. Considérant la stabilité des hospitalisations et cette nouvelle dynamique, le gouvernement luxembourgeois a décidé de desserrer l'étau avec le vote de la nouvelle loi Covid, vendredi. Les bars et restaurants peuvent ouvrir après 23h depuis vendredi et les règles concernant les rassemblements privés ont été abandonnées.