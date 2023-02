Circulation au Luxembourg: Le piéton doit «marquer son intention» de traverser

Si l'automobiliste se doit de ralentir et de s'arrêter, le piéton doit également se montrer prudent.

Il y a quelques jours, deux piétons ont fini à l'hôpital, renversés par des voitures à Ettelbruck et Luxembourg-Ville. Lundi dernier, c'est à Pétange qu'une personne a été percutée. À chaque fois sur des passages protégés. La police en a profité pour rappeler les règles élémentaires de sécurité et aussi pour réaffirmer que les piétons n'avaient «pas la priorité absolue sur les passages protégés». Une mention qui a fait bondir bon nombre de lecteurs.

«Il faut être prêt à pouvoir s'arrêter»

Là où les choses se compliquent un peu, c'est quand la circulation n'est pas réglée par un système de signaux colorés. Il faut donc se reporter au code de la route. Les articles 139 et 142 stipulent que les conducteurs ne doivent «s'approcher qu'à une vitesse modérée des passages pour piétons» et «doivent s'arrêter lorsqu'un piéton ou un cycliste marque son intention de s'engager sur le passage ou qu'il y est engagé». Une omission est punissable de deux points sur le permis de conduire et d'une amende de 145 euros.