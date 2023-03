Justice en Moselle : Le «pilleur de musées» de nouveau condamné

SARREGUEMINES – Stéphane Breitwieser, déjà puni pour de nombreux vols d’œuvres d'art en Europe, a été condamné lundi à 34 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Sarreguemines , en Moselle.

L'Alsacien a déjà été condamné. AFP

L'homme de 51 ans était poursuivi pour des vols d'objets d'art dans des musées lorrains et alsaciens entre 2014 et 2019, notamment un pendentif d'oreille en or conservé à Niederbronn-les-Bains et des presse-papiers en cristal dérobés à Saint-Louis-lès-Bitche. Si M. Breitwieser a reconnu certains vols, pour d'autres il a affirmé que les enquêteurs lui avaient «mis la pression en garde à vue» pour le faire avouer. Pour les presse-papiers, il a assuré les avoir «achetés au marché aux puces à Metz».

Depuis sa dernière sortie de prison, en 2019, il a juré avoir «changé»: «Je n’ai rien vendu sur (les sites de vente en ligne), j'ai pris mes distances avec tout ça maintenant que je suis papa».La procureure Elodie Lefebvre avait requis contre lui quatre ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et 15 000 euros d'amende, ainsi que 10 mois de prison pour sa compagne. Et pour les deux, l'interdiction pendant cinq ans de se rendre dans les musées, salles de ventes, salles d'exposition et lieux de culte.

il a finalement été condamné à 34 mois de prison et sa compagne, poursuivie pour vol et recel, a écopé de trois mois de prison avec sursis.

Agression d'une journaliste

Pendant la journée d'audience, le prévenu a menacé à deux reprises de se jeter dans le vide. Et la direction de France 3 Grand Est a annoncé son intention de porter plainte après l'agression lundi de deux de ses journalistes, affirmant que le prévenu aurait «sauté à la gorge» d'une des deux femmes.

Parfois surnommé «l'Arsène Lupin alsacien», Stéphane Breitwieser est le petit-neveu du peintre Robert Breitwieser (1889-1975). Il avait défrayé la chronique au début des années 2000 en reconnaissant le vol de centaines d’œuvres dans divers musées et châteaux européens. Après son arrestation en 2001 en Suisse, sa mère avait jeté une centaine de pièces dans le canal Rhin-Rhône, pour la plupart repêchées, et détruit des œuvres dont un Cranach (XVIe) et un Bruegel (XVIIe).

AFP

Il avait de nouveau été condamné en 2013 à Strasbourg à trois ans de prison pour huit vols de statuettes et de tableaux. Passionné d'art, Stéphane Breitwieser assurait avoir agi par engouement.