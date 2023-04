Rallye: Le pilote Craig Breen se tue lors d’une séance d'essais

Craig Breen n’avait encore jamais remporté de victoire en WRC, se contentant de neuf podiums entre 2016 et 2023, avec six deuxièmes et trois troisièmes places. L’Irlandais avait terminé au septième rang du championnat du monde WRC en 2022, après avoir notamment décroché deux podiums, à Monte-Carlo (3e) et en Italie (2e). En 2021, il avait achevé la saison au huitième rang mondial en n’ayant disputé que cinq des douze épreuves, avec trois podiums à la clé. Le dernier pilote WRC à avoir trouvé la mort au volant de sa voiture était le Portugais Augusto Mendes lors du Rallye du Portugal en 1989.