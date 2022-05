Luxembourg: «Le pilote est malade»: la galère qui peut gâcher les vacances

«On cherche des pilotes, l'un d'entre eux est malade». Parmi les secteurs les plus touchés par la crise Covid, l'aérien tente de répondre à l'appétence retrouvée d'une partie de la population pour les voyages. Non sans mal. Les absences de personnel dans des compagnies souvent en flux tendus font peser des risques de retards et d'annulations sur des voyageurs tout heureux de retrouver le goût des vacances.

Les compagnies opérant au Luxembourg n'échappent pas à la règle. Ainsi, Luxair confie à L'essentiel avoir «déploré un taux d’absentéisme assez élevé par moments et dans certains services». Des imprévus «pas seulement liés au Covid-19» qui ont «engendré dans des cas exceptionnels des annulations de vols». Des difficultés qui n'épargnent pas non plus les «low-cost». EasyJet, qui opère cinq lignes au Findel, glisse avoir «récemment dû faire face à un niveau d’absence pour maladie plus élevé que d'habitude de ses membres d'équipage».