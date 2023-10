Le pilote, qui a tenté d'arrêter les moteurs, était drogué

Getty Images via AFP

Première emprise

«J’ai tiré sur les deux poignées d’arrêt d’urgence parce que je pensais que je rêvais et que je voulais me réveiller», a assuré l’homme de 44 ans, aux forces de l’ordre, selon la plainte pénale.

Joseph Emerson, qui a déclaré à la police n’avoir pas dormi depuis 40 heures, a aussi essayé d’ouvrir une issue de secours à l’arrière de l’appareil, et a dû être maîtrisé par l’équipage du vol lors d’un atterrissage d’urgence. Joseph Emerson a aussi indiqué à la police qu’il avait pris des champignons hallucinogènes pour la première fois avant les faits.

Inculpé pour tentative de meurtre

Joseph Emerson a été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et mise en danger d’un avion. Il doit aussi faire face à un chef d’accusation fédéral pour avoir interféré avec l’équipage d’un avion. Il a plaidé non coupable lors de sa comparution devant un juge à Portland, mardi, selon plusieurs médias américains.