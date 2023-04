Etats-Unis: Le pire cauchemar d’une mère, piégée par l’intelligence artificielle

Jennifer DeStefano était en train d’assister au cours de danse de sa fille cadette à Scottsdale (Arizona) quand son téléphone s’est mis à sonner, la semaine dernière. En un instant, elle s’est figée: «J’ai décroché et j’ai entendu la voix de ma fille aînée en train de sangloter», raconte l’Américaine à WKYT . Morte d’inquiétude, la mère de famille a demandé à son adolescente de 15 ans ce qui lui arrivait: «Maman, j’ai merdé», a répondu Brie, en larmes. Jennifer a ensuite entendu une voix masculine demandant à sa fille de «baisser la tête» et de «s’allonger».

L’angoisse de Jennifer a atteint son paroxysme lorsque l’homme a pris le téléphone: «Ecoutez, j’ai votre fille. Voilà comment ça va se passer. Si vous appelez la police ou quiconque, je vais la bourrer de drogues. Je vais faire ce que j'ai à faire avec elle et je vais la larguer au Mexique». Durant l’intervention de la voix masculine, l’Américaine pouvait entendre sa fille crier au secours en arrière-plan.

«Pensez aux films. Posez un tas de questions»

Il s’est avéré que des personnes malintentionnées se sont servies d’un échantillon de la voix de Brie pour la «cloner» grâce à l’intelligence artificielle et s’en servir pour se faire de l’argent. L’adolescente n’a aucun compte public sur les réseaux sociaux, mais on entend sa voix dans plusieurs interviews réalisées dans le cadre scolaire et sportif. Selon Subbarao Kambhampati, professeur de sciences informatiques à l’Université d’État de l’Arizona, un échantillon de trois secondes suffit, l’intelligence artificielle fait le reste.