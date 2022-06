Logement au Luxembourg: «Le pire est peut-être à venir» pour certains ménages

Editpress

«Peu importe la décennie considérée, le logement a toujours été en tête des préoccupations», souligne ce mardi la Fondation Idea, qui présentait son rapport sur la question. Un rapport en forme de coup de pied dans la fourmilière. «Le Luxembourg doit se réinventer et arrêter son objectif d’être une démocratie de propriétaires», estime l'organisme, pour qui «de nombreux torts seraient, a minima, partagés entre les communes et l'État».

La prétendue autonomie communale sur le logement serait «régulièrement contournée par des régulations gouvernementales, qui répondent certes à des objectifs louables mais allongent les procédures et tendent à limiter l’offre de logements». Pour la Fondation Idea, «un petit pays comme le Luxembourg ne devrait pas se permettre un tel effritement de décisions au sujet d'un bien de première nécessité aussi demandé que le logement».

«L'effort financier pour se loger» ne risque pas de baisser

Dans les faits, Idea remet dans le débat l'idée qu'il manquerait environ 30 000 logements dans le pays: «S'il en manquait véritablement 30 000, il devrait se trouver 60 000 individus qui vivent dans leur voiture, sous un pont ou dans un taudis ce qui, fort heureusement, n'est pas le cas». En revanche, si les projections se réalisent, le Grand-Duché pourrait compter 68 000 habitants de plus d'ici 2026. «Il faudrait alors disposer de 7 340 logements supplémentaires par an, soit un niveau sans commune mesure avec le nombre de logements habituellement construits dans le pays, et environ 30% au-dessus du nombre d’autorisations de bâtir récemment délivrées».

Surtout, selon le rapport dévoilé mardi, il serait illusoire de croire que la construction massive de logements pourrait faire baisser les prix. «L'argument semble assez peu robuste» pour un stock constitué de plus de 244 000 logements. Surtout en considérant qu'un appartement de 100m² valait quatre ans de salaire moyen en 1990, sept en 2010 et plus de 11 en 2021. «L'effort financier pour se loger» ne risque pas de baisser et «le Luxembourg doit se réinventer» en s'appuyant sur trois axes déjà à l'œuvre: les aides au logement, la fiscalité de l’immobilier et l’utilisation de la réglementation comme allié objectif de l’accès au logement..