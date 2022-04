Macron-Le Pen : Le pire score d'audimat pour un débat présidentiel

Les échanges entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mercredi soir, ont attiré 15,6 millions de téléspectateurs. Le total le plus faible depuis que ce type de débats existe.

Un score inférieur à ceux de 2012 et 2007, mais proche de celui du débat entre Lionel Jospin et Jacques Chirac en 1995 et ses 16,8 millions de téléspectateurs. Le premier débat d'entre-deux-tours, qui opposait Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand le 10 mai 1974, avait rassemblé environ 25 millions de téléspectateurs, d'après des estimations.