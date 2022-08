Etats-Unis: Le pistolet de Han Solo s’arrache pour un pactole

États-Unis : Le pistolet de Han Solo s’arrache pour un pactole

L’arme fétiche du contrebandier joué par Harrison Ford, dans le premier film «Star Wars», a trouvé preneur aux enchères. Une personne a payé plus d’un million de dollars.

L’arme, un Mauser DL-44 rendu inoffensif et modifié pour le tournage, avait été estimé entre 300 000 et 500 000 dollars par la société Rock Island Auction Company qui l’a mise aux enchères. Le site américain précise, en outre, qu’il s’agissait du dernier exemplaire restant sur les trois qui avaient été fabriqués pour le film. On ignore l’identité de l’acquéreur.