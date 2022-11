Winterlights à Luxembourg: «Le plaisir de regoûter à l'ambiance de Noël»

1 / 5 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

La pluie et les averses n'ont pas refroidi celles et ceux qui attendaient avec impatience le grand retour des Winterlights de Luxembourg. «On a commencé en douceur le vendredi», reconnaît Lentz Holtzheimer, place de la Constitution, au stand de macarons rochers de la «Maison Stany». «Samedi, le monde était au rendez-vous. Malheureusement dimanche, on a dû faire face à la pluie. Malgré le mauvais temps, il y a quand même du monde dans les allées. On a de la chance, car on touche assez bien de personnes et j'espère que cela va continuer comme ça».

Même son de cloche chez le papa, Vincent. «On a très bien commencé», reconnaît-il au terme des trois premiers soirs des Winterlights. «On a fait un très gros samedi. Malgré les horaires, tout se passe bien. La pluie ne semble pas effrayer les Luxembourgeois, ils sont au rendez-vous. Les gens se promènent et on voit qu'ils ont envie de sortir. Ils ont envie de se changer les idées. Une bonne météo, ça fait sortir les gens, mais malgré les averses, ils sont là, il n'y a pas de problèmes avec ça. On est content».

Originaire de Bruxelles, Antoine a profité du week-end pour venir voir sa copine à Luxembourg. «C'est un peu compliqué sous la pluie», dit-il à l'abri sous un petit chalet, «mais quand on est bien entouré, tout va bien. C'est super sympa. L'ambiance est cool. Il pleut, mais on s'en fout, car il y a beaucoup de choses à manger et à boire. On va enchaîner avec une raclette. Cela fait plaisir de regouter à l'ambiance de Noël».