Réchauffement climatique : Le plan climat américain remet l'accord de Paris en marche

«Politique climatique la plus ambitieuse au monde»

Or «la politique de l'UE ne peut réussir - économiquement et politiquement - que si les principaux émetteurs et partenaires commerciaux prennent des mesures similaires», dit-il à l'AFP. Le texte américain devrait être définitivement adopté par le Congrès cette semaine. En répondant par ailleurs aux préoccupations sur l'inflation des carburants, il démontre la possibilité de légiférer sur le climat «en l'associant à des choses qui comptent vraiment pour les gens ordinaires», note Simon Lewis, de l'University College de Londres. «Il est très important que la plus grande économie du monde investisse dans le climat avec un ensemble de mesures visant à créer des emplois et une nouvelle économie plus propre et plus verte», dit M. Lewis à l'AFP.