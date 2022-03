Crise grecque : Le plan d'aide doit encore convaincre le Parlement

Même s'il n'a pas été finalisé, le texte de l'accord entre le gouvernement grec et ses créanciers sur un troisième plan d'aide a été déposé au Parlement grec, dans la nuit de mardi à mercredi.

La liste des réformes qui conditionnent ce nouveau financement sur trois ans, pouvant aller «jusqu'à 86 milliards d'euros» selon le projet de loi, a été déposée à l'Assemblée et mise en ligne sur le site du Parlement hellénique, en vue d'être ratifiée par les députés. Le Parlement ne précise pas si l'examen du texte en commission débutera mercredi, comme le souhaitait le Premier ministre Alexis Tsipras, ou jeudi. La présidence du Parlement semblait s'orienter mardi soir vers un début des discussions en commission, jeudi matin, avec un vote en plénière dans la soirée.

Mais outre les doutes sur le calendrier d'adoption de l'accord au Parlement grec, où la majorité parlementaire est agitée d'une forte contestation interne, tout ne semblait pas non plus réglé avec les partenaires européens de la Grèce. La Commission européenne a mis un bémol en notant qu'il y avait bien un accord, mais «au niveau technique à ce stade», et qu'il fallait désormais «une évaluation politique», sans qu'on sache très bien quelle forme elle devait prendre.