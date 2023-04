France : Le plan de Borne est «sans souffle», «creux» et «surréaliste» 

Les oppositions ont jugé mercredi la feuille de route de la Première ministre française Elisabeth Borne «sans souffle», «creuse» et «surréaliste», à l’issue de son discours après le Conseil des ministres, mercredi. À la demande d’ Emmanuel Macron , Élisabeth Borne a présenté mercredi les priorités du gouvernement, en écartant le sujet le plus clivant dans l’immédiat, une loi sur l’immigration.

Gauche cinglante

«Quand un gouvernement ne peut plus gouverner, même pour des décisions stupides, faute de majorité, c’est qu’il doit s’en aller lui et ses réformes», a estimé le leader la France insoumise (LFI, gauche radicale) Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. «Une conférence de presse dans une réalité alternative», a jugé Manuel Bompard (LFI), tandis que l’eurodéputée LFI Manon Aubry a dénoncé une présentation «surréaliste» de la Première ministre qui «semble vivre dans la 4e dimension».

La cheffe des députés écologistes Cyrielle Chatelain a vu dans cette conférence de presse, «un exercice de style creux et inutile. La prochaine fois, pour nous présenter le calendrier de travail parlementaire un courrier suffira», a-t-elle écrit. Le chef des communistes Fabien Roussel a dénoncé «beaucoup de bla-bla pour rien. Rien sur les salaires, rien sur les retraites!» Pour lui cette conférence a servi à «essayer de nous rappeler qu’il y a une Première ministre, en sursis, cherchant à dire: Borne to be alive.»