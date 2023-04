Mohamed Abrini: «Le plan initial était de refrapper à Paris pendant l'Euro»

L'arrestation de Salah Abdeslam et la découverte des «planques» a contraint la cellule jihadiste bruxelloise à précipiter ses plans en ciblant l'aéroport et le métro de la capitale belge, a détaillé Mohamed Abrini. C'est la première fois que l'accusé parle publiquement de ce changement de plan, qu'il avait révélé dès 2016 aux enquêteurs belges, et qui a également été évoqué au procès des attentats de Paris. Le projet d'attentat à Paris pendant l'Euro avait été mis au jour après la découverte d'un fichier audio dans une planque des jihadistes à Bruxelles.