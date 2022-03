Le Planning continue de se battre pour l'IVG

LUXEMBOURG - Il y a un an, la députée Lydie Err a proposé la

dépénalisation de l'IVG. Mais rien n'a bougé.

«On parle d'égalité des chances entre femmes et hommes, mais il y a encore des inégalités entre les femmes elles-mêmes». Catherine Chéry, directrice exécutive du Planning familial, ne mâche pas ses mots. En cause: la loi sur l'avortement que déi Lénk, La Gauche, a qualifiée, il y a quelques jours, d'«une des plus arriérées de l'UE».

Mais la loi existante pose un autre problème: «Elle prévoit le droit à l'objection de conscience, élevée au Luxembourg, n'obligeant pas le médecin à pratiquer une IVG contre son gré». Conséquence: «Un tourisme de l'avortement surtout vers la Belgique et les Pays-Bas, où le prix de base d'une intervention tourne autour de 340 euros, 440 avec anesthésie locale, et qui n'est pas remboursée par la Caisse de maladie».

Or, pour faire face à «ce problème qui discrimine les femmes», la députée Lydie Err (LSAP) a déposé une proposition de loi pour légaliser l'IVG il y a un an. «Mais le gouvernement n'a toujours pas pris de position», regrette-t-elle. Entre-temps, et vu que les changements législatifs ne sont pas à l'ordre du jour, le Planning familial négocie avec le ministère de la Santé et demande «un agrément pour pouvoir réaliser des IVG médicales et des lits d'hôpitaux pour réaliser les IVG chirurgicales».