Au Luxembourg : Le Planning familial a pratiqué 5 570 IVG depuis 2009

LUXEMBOURG - À l'heure où le droit à l'avortement est en danger aux États-Unis (mais pas seulement), le Planning familial a fait le point.

Le Planning familial a appelé le gouvernement à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution luxembourgeoise.

En présentant son rapport d'activités 2021, le Planning familial a évidemment mis l'accent sur le droit à l'avortement qui fait l'actualité plus que jamais depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis de l'abroger au niveau fédéral. Mais, rappelle la présidente du Planning familial, Ainhoa Achutegui, ce droit est aussi restreint à Malte et en péril en Pologne même s'il a progressé en Allemagne (les informations sont désormais publiques) et en France (le délai est passé de 12 à 14 semaines).

Au Luxembourg, le Planinng a indiqué avoir pratiqué 5 570 IVG depuis la légalisation en 2009 dont 516 en 2021, une hausse après six ans de recul (463 en 2020 et 482 en 2019). 449 sont intervenues avant huit semaines par voie médicamenteuse et 57 ont été pratiquées au CHL entre 8 et 14 semaines de grossesse. Neuf ont par ailleurs été pratiquées à l'étranger.

28,25 ans de moyenne d'âge

En 2020 et 2021, l'âge moyen de la grossesse a légèrement augmenté par rapport à 2019: 4,33 et 4,27 semaines contre 4,1, «certainement en lien avec la pandémie», note le Planning. «Tout frein dans l’accès à l’IVG provoque immédiatement ce type de conséquences: la crainte et les restrictions de déplacements ont conduit à des consultations plus tardives».

Pour briser les idées reçues, le Planning indique qu'«il n’y a pas d’âge type pour se trouver confrontée à une grossesse non désirée». Ainsi, la moyenne d'âge était de 28,25 ans en 2021, comme en 2020. Les femmes avaient entre 15 et 49 ans. Quatre avaient moins de 16 ans et 19 étaient mineures. Plus des deux tiers (67,8%) des femmes avaient plus de 25 ans.

20 856 consultations

Les trois centres du Planning (Luxembourg, Esch, Ettelbruck) ont gardé leurs portes ouvertes tout au long de la crise sanitaire. En 2021, ils ont traité 36 880 demandes de contacts et ont honoré 20 856 consultations dont la moitié de consultations médicales. Ces dernières concernaient tant la contraception que le dépistage de maladies sexuellement transmissibles.

Le Planning a ainsi fourni une couverture contraceptive à l'équivalent de 3 655 femmes. Avec trois évolutions majeures: la part des contraceptifs longue action au Planning est passée de 60,3 à 91,4% avec une part croissante pour un traitement non hormonale (41% de stérilets en cuivre). À noter que le Planning a également prescrit 34,1% d'implants.

Le préservatif en perte de vitesse

Ces deux derniers moyens de contraception ne sont pas pleinement ou pas du tout remboursés, ce que regrette le Planning, qui appelle au remboursement «de toutes les contraceptions à longue action» qui est un «maillon fort et indispensable» pour éviter les grossesses non planifiées et donc leur interruption si la femme en fait le choix.

Le Planning a également réalisé 14 315 analyses dont 1 283 frottis 864 dépistages HIV et plus de 6 000 dépistages des chlamydia ou de la gonorrhée. Il a par ailleurs distribué 16 000 préservatifs, un moyen de contraception qui «diminue chez les jeunes», alors qu'il «reste le seul moyen de contraception protégeant contre les infections sexuellement transmissibles», alerte le Planning qui va développer son utilisation, cet été mais également à la rentrée avec notamment «le projet Plan P» qui offrira aux jeunes une boîte «pour choisir le préservatif qui leur convient le mieux».